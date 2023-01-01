وون كوري جنوبي إلى منات تركمانستاني

تحويل KRW إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
2.61 tmt

1.00000 KRW = 0.00261 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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KRW إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659560.963518.2976
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.913961.1111821.1025
1USD0.937550.812942183.13451.346851.555940.903417.1551
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871590.01086670.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Turkmenistani Manat
1 KRW0.00261 TMT
5 KRW0.01304 TMT
10 KRW0.02608 TMT
20 KRW0.05216 TMT
50 KRW0.13039 TMT
100 KRW0.26078 TMT
250 KRW0.65195 TMT
500 KRW1.30391 TMT
1000 KRW2.60782 TMT
2000 KRW5.21564 TMT
5000 KRW13.03910 TMT
10000 KRW26.07820 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / وون كوريا الجنوبية
1 TMT383.46200 KRW
5 TMT1917.31000 KRW
10 TMT3834.62000 KRW
20 TMT7669.24000 KRW
50 TMT19173.10000 KRW
100 TMT38346.20000 KRW
250 TMT95865.50000 KRW
500 TMT191731.00000 KRW
1000 TMT383462.00000 KRW
2000 TMT766924.00000 KRW
5000 TMT1917310.00000 KRW
10000 TMT3834620.00000 KRW