50,000 وون كوري جنوبي إلى منات تركمانستاني

حوّل KRW إلى TMT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.002539 TMT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى TMT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TMT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى TMT اليوم

KRWTMT
1000 KRW2.54 TMT
2000 KRW5.08 TMT
5000 KRW12.69 TMT
10000 KRW25.39 TMT
20000 KRW50.77 TMT
30000 KRW76.16 TMT
40000 KRW101.54 TMT
50000 KRW126.93 TMT
60000 KRW152.32 TMT
45000000 KRW114,237.90 TMT
75000000 KRW190,396.50 TMT
78000000 KRW198,012.36 TMT
100000000 KRW253,862 TMT
330000000 KRW837,744.60 TMT
500000000 KRW1,269,310 TMT
1800000000 KRW4,569,516 TMT
1900000000 KRW4,823,378 TMT
10000000000 KRW25,386,200 TMT
15200000000 KRW38,587,024 TMT
36100000000 KRW91,644,182 TMT
45600000000 KRW115,761,072 TMT
TMTKRW
1 TMT394 KRW
5 TMT1,970 KRW
10 TMT3,939 KRW
20 TMT7,878 KRW
50 TMT19,696 KRW
100 TMT39,391 KRW
250 TMT98,479 KRW
500 TMT196,957 KRW
1000 TMT393,914 KRW
2000 TMT787,828 KRW
5000 TMT1,969,570 KRW
10000 TMT3,939,140 KRW

الأسئلة الشائعة