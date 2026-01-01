الجمهورية التشيكية كوروناس إلى منات تركمانستاني

حوّل CZK إلى TMT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.1674 TMT

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى TMT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى TMT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى TMT اليوم

CZKTMT
1 CZK0.17 TMT
5 CZK0.84 TMT
10 CZK1.67 TMT
20 CZK3.35 TMT
50 CZK8.37 TMT
100 CZK16.74 TMT
250 CZK41.86 TMT
500 CZK83.72 TMT
1000 CZK167.43 TMT
2000 CZK334.87 TMT
5000 CZK837.17 TMT
10000 CZK1,674.34 TMT
TMTCZK
1 TMT5.97 CZK
5 TMT29.86 CZK
10 TMT59.73 CZK
20 TMT119.45 CZK
50 TMT298.63 CZK
100 TMT597.25 CZK
250 TMT1,493.13 CZK
500 TMT2,986.26 CZK
1000 TMT5,972.52 CZK
2000 TMT11,945.04 CZK
5000 TMT29,862.60 CZK
10000 TMT59,725.20 CZK

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