ين ياباني إلى منات تركمانستاني

تحويل JPY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٣٦٫٨٨ tmt

1.00000 JPY = 0.02369 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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JPY إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066188.62971.4371.661110.9637518.3251
1GBP1.153611.22985102.2431.657711.916251.1117821.1398
1USD0.9380.813107183.13451.34791.558120.903917.1889
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621350.01874210.01087270.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Turkmenistani Manat
100 JPY2.36877 TMT
1000 JPY23.68770 TMT
1500 JPY35.53155 TMT
2000 JPY47.37540 TMT
3000 JPY71.06310 TMT
5000 JPY118.43850 TMT
5400 JPY127.91358 TMT
10000 JPY236.87700 TMT
15000 JPY355.31550 TMT
20000 JPY473.75400 TMT
25000 JPY592.19250 TMT
30000 JPY710.63100 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ين ياباني
1 TMT42.21600 JPY
5 TMT211.08000 JPY
10 TMT422.16000 JPY
20 TMT844.32000 JPY
50 TMT2110.80000 JPY
100 TMT4221.60000 JPY
250 TMT10554.00000 JPY
500 TMT21108.00000 JPY
1000 TMT42216.00000 JPY
2000 TMT84432.00000 JPY
5000 TMT211080.00000 JPY
10000 TMT422160.00000 JPY