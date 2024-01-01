ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

تحويل TRY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
101.79 tmt

TL1.000 TRY = T0.1018 TMT

Mid-market exchange rate at 01:53
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TRY إلى TMT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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TMT

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.82493.781.5034.10354.412
1 GBP1.3251.1861369.821111.2231.7824.86764.532
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Turkmenistani Manat
1 TRY٠٫١٠١٧٩ TMT
5 TRY٠٫٥٠٨٩٧ TMT
10 TRY١٫٠١٧٩٣ TMT
20 TRY٢٫٠٣٥٨٦ TMT
50 TRY٥٫٠٨٩٦٥ TMT
100 TRY١٠٫١٧٩٣٠ TMT
250 TRY٢٥٫٤٤٨٢٥ TMT
500 TRY٥٠٫٨٩٦٥٠ TMT
1000 TRY١٠١٫٧٩٣٠٠ TMT
2000 TRY٢٠٣٫٥٨٦٠٠ TMT
5000 TRY٥٠٨٫٩٦٥٠٠ TMT
10000 TRY١٬٠١٧٫٩٣٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ليرة تركية
1 TMT٩٫٨٢٣٨٩ TRY
5 TMT٤٩٫١١٩٤٥ TRY
10 TMT٩٨٫٢٣٨٩٠ TRY
20 TMT١٩٦٫٤٧٧٨٠ TRY
50 TMT٤٩١٫١٩٤٥٠ TRY
100 TMT٩٨٢٫٣٨٩٠٠ TRY
250 TMT٢٬٤٥٥٫٩٧٢٥٠ TRY
500 TMT٤٬٩١١٫٩٤٥٠٠ TRY
1000 TMT٩٬٨٢٣٫٨٩٠٠٠ TRY
2000 TMT١٩٬٦٤٧٫٧٨٠٠٠ TRY
5000 TMT٤٩٬١١٩٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 TMT٩٨٬٢٣٨٫٩٠٠٠٠ TRY