10 ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

تحويل TRY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

10 try
1.09 tmt

1.000 TRY = 0.1092 TMT

Mid-market exchange rate at 15:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٥٣١٫٤٧٣١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٤١١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Turkmenistani Manat
1 TRY٠٫١٠٩١٦ TMT
5 TRY٠٫٥٤٥٨١ TMT
10 TRY١٫٠٩١٦٢ TMT
20 TRY٢٫١٨٣٢٤ TMT
50 TRY٥٫٤٥٨١٠ TMT
100 TRY١٠٫٩١٦٢٠ TMT
250 TRY٢٧٫٢٩٠٥٠ TMT
500 TRY٥٤٫٥٨١٠٠ TMT
1000 TRY١٠٩٫١٦٢٠٠ TMT
2000 TRY٢١٨٫٣٢٤٠٠ TMT
5000 TRY٥٤٥٫٨١٠٠٠ TMT
10000 TRY١٬٠٩١٫٦٢٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ليرة تركية
1 TMT٩٫١٦٠٦٦ TRY
5 TMT٤٥٫٨٠٣٣٠ TRY
10 TMT٩١٫٦٠٦٦٠ TRY
20 TMT١٨٣٫٢١٣٢٠ TRY
50 TMT٤٥٨٫٠٣٣٠٠ TRY
100 TMT٩١٦٫٠٦٦٠٠ TRY
250 TMT٢٬٢٩٠٫١٦٥٠٠ TRY
500 TMT٤٬٥٨٠٫٣٣٠٠٠ TRY
1000 TMT٩٬١٦٠٫٦٦٠٠٠ TRY
2000 TMT١٨٬٣٢١٫٣٢٠٠٠ TRY
5000 TMT٤٥٬٨٠٣٫٣٠٠٠٠ TRY
10000 TMT٩١٬٦٠٦٫٦٠٠٠٠ TRY