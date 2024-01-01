10 منات تركمانستاني إلى ليرة تركية

تحويل TMT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
91.56 try

1.000 TMT = 9.156 TRY

Mid-market exchange rate at 08:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٤١٫٤٧٢١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٥٦١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ليرة تركية
1 TMT٩٫١٥٥٧١ TRY
5 TMT٤٥٫٧٧٨٥٥ TRY
10 TMT٩١٫٥٥٧١٠ TRY
20 TMT١٨٣٫١١٤٢٠ TRY
50 TMT٤٥٧٫٧٨٥٥٠ TRY
100 TMT٩١٥٫٥٧١٠٠ TRY
250 TMT٢٬٢٨٨٫٩٢٧٥٠ TRY
500 TMT٤٬٥٧٧٫٨٥٥٠٠ TRY
1000 TMT٩٬١٥٥٫٧١٠٠٠ TRY
2000 TMT١٨٬٣١١٫٤٢٠٠٠ TRY
5000 TMT٤٥٬٧٧٨٫٥٥٠٠٠ TRY
10000 TMT٩١٬٥٥٧٫١٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Turkmenistani Manat
1 TRY٠٫١٠٩٢٢ TMT
5 TRY٠٫٥٤٦١١ TMT
10 TRY١٫٠٩٢٢١ TMT
20 TRY٢٫١٨٤٤٢ TMT
50 TRY٥٫٤٦١٠٥ TMT
100 TRY١٠٫٩٢٢١٠ TMT
250 TRY٢٧٫٣٠٥٢٥ TMT
500 TRY٥٤٫٦١٠٥٠ TMT
1000 TRY١٠٩٫٢٢١٠٠ TMT
2000 TRY٢١٨٫٤٤٢٠٠ TMT
5000 TRY٥٤٦٫١٠٥٠٠ TMT
10000 TRY١٬٠٩٢٫٢١٠٠٠ TMT