5,000 ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

تحويل TRY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
545.80 tmt

1.000 TRY = 0.1092 TMT

Mid-market exchange rate at 15:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٥١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٤١١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Turkmenistani Manat
1 TRY٠٫١٠٩١٦ TMT
5 TRY٠٫٥٤٥٨٠ TMT
10 TRY١٫٠٩١٦٠ TMT
20 TRY٢٫١٨٣٢٠ TMT
50 TRY٥٫٤٥٨٠٠ TMT
100 TRY١٠٫٩١٦٠٠ TMT
250 TRY٢٧٫٢٩٠٠٠ TMT
500 TRY٥٤٫٥٨٠٠٠ TMT
1000 TRY١٠٩٫١٦٠٠٠ TMT
2000 TRY٢١٨٫٣٢٠٠٠ TMT
5000 TRY٥٤٥٫٨٠٠٠٠ TMT
10000 TRY١٬٠٩١٫٦٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / ليرة تركية
1 TMT٩٫١٦٠٨٣ TRY
5 TMT٤٥٫٨٠٤١٥ TRY
10 TMT٩١٫٦٠٨٣٠ TRY
20 TMT١٨٣٫٢١٦٦٠ TRY
50 TMT٤٥٨٫٠٤١٥٠ TRY
100 TMT٩١٦٫٠٨٣٠٠ TRY
250 TMT٢٬٢٩٠٫٢٠٧٥٠ TRY
500 TMT٤٬٥٨٠٫٤١٥٠٠ TRY
1000 TMT٩٬١٦٠٫٨٣٠٠٠ TRY
2000 TMT١٨٬٣٢١٫٦٦٠٠٠ TRY
5000 TMT٤٥٬٨٠٤٫١٥٠٠٠ TRY
10000 TMT٩١٬٦٠٨٫٣٠٠٠٠ TRY