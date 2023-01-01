ريال برازيلي إلى منات تركمانستاني

تحويل BRL إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧١٦٫١٦ tmt

1.00000 BRL = 0.71616 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BRL إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Turkmenistani Manat
1 BRL0.71616 TMT
5 BRL3.58080 TMT
10 BRL7.16159 TMT
20 BRL14.32318 TMT
50 BRL35.80795 TMT
100 BRL71.61590 TMT
250 BRL179.03975 TMT
500 BRL358.07950 TMT
1000 BRL716.15900 TMT
2000 BRL1432.31800 TMT
5000 BRL3580.79500 TMT
10000 BRL7161.59000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال البرازيلي
1 TMT1.39634 BRL
5 TMT6.98170 BRL
10 TMT13.96340 BRL
20 TMT27.92680 BRL
50 TMT69.81700 BRL
100 TMT139.63400 BRL
250 TMT349.08500 BRL
500 TMT698.17000 BRL
1000 TMT1396.34000 BRL
2000 TMT2792.68000 BRL
5000 TMT6981.70000 BRL
10000 TMT13963.40000 BRL