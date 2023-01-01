50 ريال برازيلي إلى منات تركمانستاني

تحويل BRL إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

50 brl
35.32 tmt

1.00000 BRL = 0.70637 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:4 UTC
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BRL إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465411.667050.953718.3976
1GBP1.168511.26025104.1751.712361.947991.114421.498
1USD0.92720.793493182.6621.358751.545710.884317.0585
1INR0.01121690.009599250.012097510.01643740.01869920.01069780.206364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Turkmenistani Manat
1 BRL0.70637 TMT
5 BRL3.53187 TMT
10 BRL7.06375 TMT
20 BRL14.12750 TMT
50 BRL35.31875 TMT
100 BRL70.63750 TMT
250 BRL176.59375 TMT
500 BRL353.18750 TMT
1000 BRL706.37500 TMT
2000 BRL1412.75000 TMT
5000 BRL3531.87500 TMT
10000 BRL7063.75000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال البرازيلي
1 TMT1.41568 BRL
5 TMT7.07840 BRL
10 TMT14.15680 BRL
20 TMT28.31360 BRL
50 TMT70.78400 BRL
100 TMT141.56800 BRL
250 TMT353.92000 BRL
500 TMT707.84000 BRL
1000 TMT1415.68000 BRL
2000 TMT2831.36000 BRL
5000 TMT7078.40000 BRL
10000 TMT14156.80000 BRL