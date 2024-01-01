250 منات تركمانستاني إلى ريال برازيلي

تحويل TMT إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

250 tmt
355.68 brl

1.000 TMT = 1.423 BRL

Mid-market exchange rate at 07:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٥١٥١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١١٠٥٫٩٧٦١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٥٠٧
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال البرازيلي
1 TMT١٫٤٢٢٧٤ BRL
5 TMT٧٫١١٣٧٠ BRL
10 TMT١٤٫٢٢٧٤٠ BRL
20 TMT٢٨٫٤٥٤٨٠ BRL
50 TMT٧١٫١٣٧٠٠ BRL
100 TMT١٤٢٫٢٧٤٠٠ BRL
250 TMT٣٥٥٫٦٨٥٠٠ BRL
500 TMT٧١١٫٣٧٠٠٠ BRL
1000 TMT١٬٤٢٢٫٧٤٠٠٠ BRL
2000 TMT٢٬٨٤٥٫٤٨٠٠٠ BRL
5000 TMT٧٬١١٣٫٧٠٠٠٠ BRL
10000 TMT١٤٬٢٢٧٫٤٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Turkmenistani Manat
1 BRL٠٫٧٠٢٨٧ TMT
5 BRL٣٫٥١٤٣٤ TMT
10 BRL٧٫٠٢٨٦٨ TMT
20 BRL١٤٫٠٥٧٣٦ TMT
50 BRL٣٥٫١٤٣٤٠ TMT
100 BRL٧٠٫٢٨٦٨٠ TMT
250 BRL١٧٥٫٧١٧٠٠ TMT
500 BRL٣٥١٫٤٣٤٠٠ TMT
1000 BRL٧٠٢٫٨٦٨٠٠ TMT
2000 BRL١٬٤٠٥٫٧٣٦٠٠ TMT
5000 BRL٣٬٥١٤٫٣٤٠٠٠ TMT
10000 BRL٧٬٠٢٨٫٦٨٠٠٠ TMT