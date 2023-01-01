روبية إندونيسية إلى ريال برازيلي

تحويل IDR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
319.72 brl

1.00000 IDR = 0.00032 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:38 UTC
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IDR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الريال البرازيلي
1 IDR0.00032 BRL
5 IDR0.00160 BRL
10 IDR0.00320 BRL
20 IDR0.00639 BRL
50 IDR0.01599 BRL
100 IDR0.03197 BRL
250 IDR0.07993 BRL
500 IDR0.15986 BRL
1000 IDR0.31972 BRL
2000 IDR0.63945 BRL
5000 IDR1.59862 BRL
10000 IDR3.19724 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الإندونيسية
1 BRL3127.70000 IDR
5 BRL15638.50000 IDR
10 BRL31277.00000 IDR
20 BRL62554.00000 IDR
50 BRL156385.00000 IDR
100 BRL312770.00000 IDR
250 BRL781925.00000 IDR
500 BRL1563850.00000 IDR
1000 BRL3127700.00000 IDR
2000 BRL6255400.00000 IDR
5000 BRL15638500.00000 IDR
10000 BRL31277000.00000 IDR