دولار هونغ كونغ إلى ريال برازيلي

تحويل HKD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
630.33 brl

1.00000 HKD = 0.63033 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
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HKD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال البرازيلي
100 HKD63.03250 BRL
200 HKD126.06500 BRL
300 HKD189.09750 BRL
500 HKD315.16250 BRL
1000 HKD630.32500 BRL
2000 HKD1260.65000 BRL
2500 HKD1575.81250 BRL
3000 HKD1890.97500 BRL
4000 HKD2521.30000 BRL
5000 HKD3151.62500 BRL
10000 HKD6303.25000 BRL
20000 HKD12606.50000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار هونغ كونغ
1 BRL1.58648 HKD
5 BRL7.93240 HKD
10 BRL15.86480 HKD
20 BRL31.72960 HKD
50 BRL79.32400 HKD
100 BRL158.64800 HKD
250 BRL396.62000 HKD
500 BRL793.24000 HKD
1000 BRL1586.48000 HKD
2000 BRL3172.96000 HKD
5000 BRL7932.40000 HKD
10000 BRL15864.80000 HKD