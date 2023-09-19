جنيه إسترليني إلى ريال برازيلي

تحويل GBP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٦٬٠٠٩٫٤٨ brl

1.00000 GBP = 6.00948 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:46 UTC
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GBP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063388.17421.433811.655590.9573518.2073
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917321.1085621.0858
1USD0.940450.812084182.9251.348451.557030.9003517.1234
1INR0.01134120.009792990.012059110.01626110.01877630.01085740.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال البرازيلي
1 GBP6.00948 BRL
5 GBP30.04740 BRL
10 GBP60.09480 BRL
20 GBP120.18960 BRL
50 GBP300.47400 BRL
100 GBP600.94800 BRL
250 GBP1502.37000 BRL
500 GBP3004.74000 BRL
1000 GBP6009.48000 BRL
2000 GBP12018.96000 BRL
5000 GBP30047.40000 BRL
10000 GBP60094.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه استرليني
1 BRL0.16640 GBP
5 BRL0.83202 GBP
10 BRL1.66404 GBP
20 BRL3.32808 GBP
50 BRL8.32020 GBP
100 BRL16.64040 GBP
250 BRL41.60100 GBP
500 BRL83.20200 GBP
1000 BRL166.40400 GBP
2000 BRL332.80800 GBP
5000 BRL832.02000 GBP
10000 BRL1664.04000 GBP