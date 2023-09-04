10 ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل BRL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 brl
1.60 gbp

1.00000 BRL = 0.16046 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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BRL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077889.1311.465321.668940.95418.3904
1GBP1.168711.2596104.1651.712491.950451.1149421.4924
1USD0.92780.793903182.69721.359551.548470.885217.0629
1INR0.01121940.009600120.012092310.01644010.01872450.01070410.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه استرليني
1 BRL0.16046 GBP
5 BRL0.80228 GBP
10 BRL1.60456 GBP
20 BRL3.20912 GBP
50 BRL8.02280 GBP
100 BRL16.04560 GBP
250 BRL40.11400 GBP
500 BRL80.22800 GBP
1000 BRL160.45600 GBP
2000 BRL320.91200 GBP
5000 BRL802.28000 GBP
10000 BRL1604.56000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال البرازيلي
1 GBP6.23225 BRL
5 GBP31.16125 BRL
10 GBP62.32250 BRL
20 GBP124.64500 BRL
50 GBP311.61250 BRL
100 GBP623.22500 BRL
250 GBP1558.06250 BRL
500 GBP3116.12500 BRL
1000 GBP6232.25000 BRL
2000 GBP12464.50000 BRL
5000 GBP31161.25000 BRL
10000 GBP62322.50000 BRL