50 ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل BRL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ brl
٨٫٠٢ gbp

1.00000 BRL = 0.16044 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:18 UTC
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BRL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.13931.465511.669220.954118.392
1GBP1.1686311.2597104.1741.712691.950751.1149921.494
1USD0.927750.79384182.69721.35961.548590.8851517.0628
1INR0.01121840.009599360.012092310.01644070.0187260.01070350.206329

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه استرليني
1 BRL0.16044 GBP
5 BRL0.80222 GBP
10 BRL1.60443 GBP
20 BRL3.20886 GBP
50 BRL8.02215 GBP
100 BRL16.04430 GBP
250 BRL40.11075 GBP
500 BRL80.22150 GBP
1000 BRL160.44300 GBP
2000 BRL320.88600 GBP
5000 BRL802.21500 GBP
10000 BRL1604.43000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال البرازيلي
1 GBP6.23274 BRL
5 GBP31.16370 BRL
10 GBP62.32740 BRL
20 GBP124.65480 BRL
50 GBP311.63700 BRL
100 GBP623.27400 BRL
250 GBP1558.18500 BRL
500 GBP3116.37000 BRL
1000 GBP6232.74000 BRL
2000 GBP12465.48000 BRL
5000 GBP31163.70000 BRL
10000 GBP62327.40000 BRL