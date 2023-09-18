جنيه إسترليني إلى يورو

تحويل GBP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٬١٥٧٫٩٤ eur

1.00000 GBP = 1.15794 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:48 UTC
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GBP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655480.9574518.211
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917021.1086721.0881
1USD0.94040.812084182.9251.348451.556780.900317.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877340.01085680.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه استرليني / اليورو
1 GBP1.15794 EUR
5 GBP5.78970 EUR
10 GBP11.57940 EUR
20 GBP23.15880 EUR
50 GBP57.89700 EUR
100 GBP115.79400 EUR
250 GBP289.48500 EUR
500 GBP578.97000 EUR
1000 GBP1157.94000 EUR
2000 GBP2315.88000 EUR
5000 GBP5789.70000 EUR
10000 GBP11579.40000 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه استرليني
1 EUR0.86360 GBP
5 EUR4.31800 GBP
10 EUR8.63600 GBP
20 EUR17.27200 GBP
50 EUR43.18000 GBP
100 EUR86.36000 GBP
250 EUR215.90000 GBP
500 EUR431.80000 GBP
1000 EUR863.60000 GBP
2000 EUR1727.20000 GBP
5000 EUR4318.00000 GBP
10000 EUR8636.00000 GBP