روبية هندية إلى ين ياباني
تحويل INR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الهندية
|100 JPY
|55.86810 INR
|1000 JPY
|558.68100 INR
|1500 JPY
|838.02150 INR
|2000 JPY
|1117.36200 INR
|3000 JPY
|1676.04300 INR
|5000 JPY
|2793.40500 INR
|5400 JPY
|3016.87740 INR
|10000 JPY
|5586.81000 INR
|15000 JPY
|8380.21500 INR
|20000 JPY
|11173.62000 INR
|25000 JPY
|13967.02500 INR
|30000 JPY
|16760.43000 INR