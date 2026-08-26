5,000 ين ياباني إلى روبية هندية
حوّل JPY إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى INR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى INR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى INR اليوم
|JPY
|INR
|100 JPY
|59.90 INR
|1000 JPY
|599.02 INR
|1500 JPY
|898.54 INR
|2000 JPY
|1,198.05 INR
|3000 JPY
|1,797.07 INR
|5000 JPY
|2,995.12 INR
|5400 JPY
|3,234.73 INR
|10000 JPY
|5,990.24 INR
|15000 JPY
|8,985.36 INR
|20000 JPY
|11,980.48 INR
|25000 JPY
|14,975.60 INR
|30000 JPY
|17,970.72 INR
|INR
|JPY
|1 INR
|2 JPY
|5 INR
|8 JPY
|10 INR
|17 JPY
|20 INR
|33 JPY
|50 INR
|83 JPY
|100 INR
|167 JPY
|250 INR
|417 JPY
|300 INR
|501 JPY
|500 INR
|835 JPY
|600 INR
|1,002 JPY
|1000 INR
|1,669 JPY
|2000 INR
|3,339 JPY
|5000 INR
|8,347 JPY
|10000 INR
|16,694 JPY
|25000 INR
|41,735 JPY
|50000 INR
|83,469 JPY
|100000 INR
|166,938 JPY
|1000000 INR
|1,669,380 JPY
|1000000000 INR
|1,669,380,000 JPY