15000 ين ياباني إلى روبية هندية
تحويل JPY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية هندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الهندية
|100 JPY
|55.48990 INR
|1000 JPY
|554.89900 INR
|1500 JPY
|832.34850 INR
|2000 JPY
|1109.79800 INR
|3000 JPY
|1664.69700 INR
|5000 JPY
|2774.49500 INR
|5400 JPY
|2996.45460 INR
|10000 JPY
|5548.99000 INR
|15000 JPY
|8323.48500 INR
|20000 JPY
|11097.98000 INR
|25000 JPY
|13872.47500 INR
|30000 JPY
|16646.97000 INR