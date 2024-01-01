20 روبية هندية إلى ين ياباني

تحويل INR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

20 inr
38 jpy

₹1.000 INR = ¥1.913 JPY

Mid-market exchange rate at 05:40
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.980.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.7891.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ين ياباني
1 INR١٫٩١٢٩٦ JPY
5 INR٩٫٥٦٤٨٠ JPY
10 INR١٩٫١٢٩٦٠ JPY
20 INR٣٨٫٢٥٩٢٠ JPY
50 INR٩٥٫٦٤٨٠٠ JPY
100 INR١٩١٫٢٩٦٠٠ JPY
250 INR٤٧٨٫٢٤٠٠٠ JPY
300 INR٥٧٣٫٨٨٨٠٠ JPY
500 INR٩٥٦٫٤٨٠٠٠ JPY
600 INR١٬١٤٧٫٧٧٦٠٠ JPY
1000 INR١٬٩١٢٫٩٦٠٠٠ JPY
2000 INR٣٬٨٢٥٫٩٢٠٠٠ JPY
5000 INR٩٬٥٦٤٫٨٠٠٠٠ JPY
10000 INR١٩٬١٢٩٫٦٠٠٠٠ JPY
25000 INR٤٧٬٨٢٤٫٠٠٠٠٠ JPY
50000 INR٩٥٬٦٤٨٫٠٠٠٠٠ JPY
100000 INR١٩١٬٢٩٦٫٠٠٠٠٠ JPY
1000000 INR١٬٩١٢٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ JPY
1000000000 INR١٬٩١٢٬٩٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الهندية
100 JPY٥٢٫٢٧٥٠٠ INR
1000 JPY٥٢٢٫٧٥٠٠٠ INR
1500 JPY٧٨٤٫١٢٥٠٠ INR
2000 JPY١٬٠٤٥٫٥٠٠٠٠ INR
3000 JPY١٬٥٦٨٫٢٥٠٠٠ INR
5000 JPY٢٬٦١٣٫٧٥٠٠٠ INR
5400 JPY٢٬٨٢٢٫٨٥٠٠٠ INR
10000 JPY٥٬٢٢٧٫٥٠٠٠٠ INR
15000 JPY٧٬٨٤١٫٢٥٠٠٠ INR
20000 JPY١٠٬٤٥٥٫٠٠٠٠٠ INR
25000 JPY١٣٬٠٦٨٫٧٥٠٠٠ INR
30000 JPY١٥٬٦٨٢٫٥٠٠٠٠ INR