10 آلاف ين ياباني إلى روبية هندية

تحويل JPY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
5548.99 inr

1.00000 JPY = 0.55490 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:44
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

JPY إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 INR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87081.059488.09971.45181.67560.9460519.3017
1GBP1.1483711.21665101.1771.66731.924321.0864122.1668
1USD0.943950.821929183.161.37041.581650.89318.2195
1INR0.01135080.009883710.01202510.01647910.01901940.01073830.21909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الهندية
100 JPY55.48990 INR
1000 JPY554.89900 INR
1500 JPY832.34850 INR
2000 JPY1109.79800 INR
3000 JPY1664.69700 INR
5000 JPY2774.49500 INR
5400 JPY2996.45460 INR
10000 JPY5548.99000 INR
15000 JPY8323.48500 INR
20000 JPY11097.98000 INR
25000 JPY13872.47500 INR
30000 JPY16646.97000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ين ياباني
1 INR1.80213 JPY
5 INR9.01065 JPY
10 INR18.02130 JPY
20 INR36.04260 JPY
50 INR90.10650 JPY
100 INR180.21300 JPY
250 INR450.53250 JPY
500 INR901.06500 JPY
1000 INR1802.13000 JPY
2000 INR3604.26000 JPY
5000 INR9010.65000 JPY
10000 INR18021.30000 JPY