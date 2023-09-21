ين ياباني إلى دولار أسترالي

تحويل JPY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٠٥٫٦٣ aud

1.00000 JPY = 0.01056 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:23 UTC
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JPY إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437071.661080.9633518.3206
1GBP1.1534711.2295102.2141.657491.915861.1111921.1306
1USD0.93810.813339183.13451.34811.558240.903717.1863
1INR0.0112840.009783410.012028710.01621590.01874360.01087030.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار أسترالي
100 JPY1.05625 AUD
1000 JPY10.56250 AUD
1500 JPY15.84375 AUD
2000 JPY21.12500 AUD
3000 JPY31.68750 AUD
5000 JPY52.81250 AUD
5400 JPY57.03750 AUD
10000 JPY105.62500 AUD
15000 JPY158.43750 AUD
20000 JPY211.25000 AUD
25000 JPY264.06250 AUD
30000 JPY316.87500 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ين ياباني
1 AUD94.67420 JPY
5 AUD473.37100 JPY
10 AUD946.74200 JPY
20 AUD1893.48400 JPY
50 AUD4733.71000 JPY
100 AUD9467.42000 JPY
250 AUD23668.55000 JPY
500 AUD47337.10000 JPY
1000 AUD94674.20000 JPY
2000 AUD189348.40000 JPY
5000 AUD473371.00000 JPY
10000 AUD946742.00000 JPY