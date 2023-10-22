20000 ين ياباني إلى دولار أسترالي

تحويل JPY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠٬٠٠٠ jpy
٢١١٫٢٦ aud

1.00000 JPY = 0.01056 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:42
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JPY إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 AUD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8711.059188.07481.452181.676590.945819.3085
1GBP1.1481111.21595101.1181.667251.924891.0858822.168
1USD0.94420.822402183.161.371151.583030.89318.231
1INR0.0113540.00988940.01202510.01648810.0190360.01073830.219228

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار أسترالي
100 JPY1.05630 AUD
1000 JPY10.56300 AUD
1500 JPY15.84450 AUD
2000 JPY21.12600 AUD
3000 JPY31.68900 AUD
5000 JPY52.81500 AUD
5400 JPY57.04020 AUD
10000 JPY105.63000 AUD
15000 JPY158.44500 AUD
20000 JPY211.26000 AUD
25000 JPY264.07500 AUD
30000 JPY316.89000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ين ياباني
1 AUD94.66970 JPY
5 AUD473.34850 JPY
10 AUD946.69700 JPY
20 AUD1893.39400 JPY
50 AUD4733.48500 JPY
100 AUD9466.97000 JPY
250 AUD23667.42500 JPY
500 AUD47334.85000 JPY
1000 AUD94669.70000 JPY
2000 AUD189339.40000 JPY
5000 AUD473348.50000 JPY
10000 AUD946697.00000 JPY