20 دولار أسترالي إلى ين ياباني

تحويل AUD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

20 aud
2,121 jpy

A$1.000 AUD = ¥106.1 JPY

Mid-market exchange rate at 13:35
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.460.9311.632159.421.3671.352
1 GBP1.2681105.8231.1812.069202.1371.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.6211.752171.1851.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ين ياباني
1 AUD١٠٦٫٠٥٤٠٠ JPY
5 AUD٥٣٠٫٢٧٠٠٠ JPY
10 AUD١٬٠٦٠٫٥٤٠٠٠ JPY
20 AUD٢٬١٢١٫٠٨٠٠٠ JPY
50 AUD٥٬٣٠٢٫٧٠٠٠٠ JPY
100 AUD١٠٬٦٠٥٫٤٠٠٠٠ JPY
250 AUD٢٦٬٥١٣٫٥٠٠٠٠ JPY
500 AUD٥٣٬٠٢٧٫٠٠٠٠٠ JPY
1000 AUD١٠٦٬٠٥٤٫٠٠٠٠٠ JPY
2000 AUD٢١٢٬١٠٨٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 AUD٥٣٠٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 AUD١٬٠٦٠٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار أسترالي
100 JPY٠٫٩٤٢٩١ AUD
1000 JPY٩٫٤٢٩١٤ AUD
1500 JPY١٤٫١٤٣٧١ AUD
2000 JPY١٨٫٨٥٨٢٨ AUD
3000 JPY٢٨٫٢٨٧٤٢ AUD
5000 JPY٤٧٫١٤٥٧٠ AUD
5400 JPY٥٠٫٩١٧٣٦ AUD
10000 JPY٩٤٫٢٩١٤٠ AUD
15000 JPY١٤١٫٤٣٧١٠ AUD
20000 JPY١٨٨٫٥٨٢٨٠ AUD
25000 JPY٢٣٥٫٧٢٨٥٠ AUD
30000 JPY٢٨٢٫٨٧٤٢٠ AUD