الفرنك السويسري (CHF)

إن الفرنك السويسري هو العملة السويسرية. والعملة السويسرية الأكثر شعبية هي الفرنك السويسري باليورو. الفرنك ممثَّل بالعلامة 'Fr' أو 'SFr' أو 'FS'، ورمز العملة الخاص به هو CHF. والفرنك السويسري عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. ويسمى الفرنك السويسري الفرنك بالألمانية، والفرنك بالفرنسية والرومانش، والفرنك بالإيطالية.

اسم العملة

الفرنك السويسري

رمز العملة

SFr.

سعر الصرف CHF

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
من CHF1.111541.043840.9017292.174701.497641.72640164.914001.87571
إلى CHF0.899650.958001.108990.010850.667720.579240.006060.53313

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف فرنك سويسري