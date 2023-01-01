الفرنك السويسري (CHF)
إن الفرنك السويسري هو العملة السويسرية. والعملة السويسرية الأكثر شعبية هي الفرنك السويسري باليورو. الفرنك ممثَّل بالعلامة 'Fr' أو 'SFr' أو 'FS'، ورمز العملة الخاص به هو CHF. والفرنك السويسري عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. ويسمى الفرنك السويسري الفرنك بالألمانية، والفرنك بالفرنسية والرومانش، والفرنك بالإيطالية.
اسم العملة
الفرنك السويسري
رمز العملة
SFr.
سعر الصرف CHF
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|CAD
|AUD
|JPY
|NZD
|من CHF
|1.11154
|1.04384
|0.90172
|92.17470
|1.49764
|1.72640
|164.91400
|1.87571
|إلى CHF
|0.89965
|0.95800
|1.10899
|0.01085
|0.66772
|0.57924
|0.00606
|0.53313
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