فرنك سويسري إلى روبية موريشية

تحويل CHF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
49861.10 mur

1.00000 CHF = 49.86110 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritian Rupee
1 CHF49.86110 MUR
5 CHF249.30550 MUR
10 CHF498.61100 MUR
20 CHF997.22200 MUR
50 CHF2493.05500 MUR
100 CHF4986.11000 MUR
250 CHF12465.27500 MUR
500 CHF24930.55000 MUR
1000 CHF49861.10000 MUR
2000 CHF99722.20000 MUR
5000 CHF249305.50000 MUR
10000 CHF498611.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الفرنك السويسري
1 MUR0.02006 CHF
5 MUR0.10028 CHF
10 MUR0.20056 CHF
20 MUR0.40111 CHF
50 MUR1.00279 CHF
100 MUR2.00557 CHF
250 MUR5.01392 CHF
500 MUR10.02785 CHF
1000 MUR20.05570 CHF
2000 MUR40.11140 CHF
5000 MUR100.27850 CHF
10000 MUR200.55700 CHF