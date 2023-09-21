دولار أسترالي إلى روبية موريشية

تحويل AUD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٨٬٨٠٢٫٤٠ mur

1.00000 AUD = 28.80240 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritian Rupee
1 AUD28.80240 MUR
5 AUD144.01200 MUR
10 AUD288.02400 MUR
20 AUD576.04800 MUR
50 AUD1440.12000 MUR
100 AUD2880.24000 MUR
250 AUD7200.60000 MUR
500 AUD14401.20000 MUR
1000 AUD28802.40000 MUR
2000 AUD57604.80000 MUR
5000 AUD144012.00000 MUR
10000 AUD288024.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أسترالي
1 MUR0.03472 AUD
5 MUR0.17360 AUD
10 MUR0.34719 AUD
20 MUR0.69439 AUD
50 MUR1.73597 AUD
100 MUR3.47194 AUD
250 MUR8.67985 AUD
500 MUR17.35970 AUD
1000 MUR34.71940 AUD
2000 MUR69.43880 AUD
5000 MUR173.59700 AUD
10000 MUR347.19400 AUD