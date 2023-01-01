كرونة نروجية إلى روبية موريشية

تحويل NOK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
4139.74 mur

1.00000 NOK = 4.13974 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Mauritian Rupee
1 NOK4.13974 MUR
5 NOK20.69870 MUR
10 NOK41.39740 MUR
20 NOK82.79480 MUR
50 NOK206.98700 MUR
100 NOK413.97400 MUR
250 NOK1034.93500 MUR
500 NOK2069.87000 MUR
1000 NOK4139.74000 MUR
2000 NOK8279.48000 MUR
5000 NOK20698.70000 MUR
10000 NOK41397.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كروني نرويجي
1 MUR0.24156 NOK
5 MUR1.20781 NOK
10 MUR2.41561 NOK
20 MUR4.83122 NOK
50 MUR12.07805 NOK
100 MUR24.15610 NOK
250 MUR60.39025 NOK
500 MUR120.78050 NOK
1000 MUR241.56100 NOK
2000 MUR483.12200 NOK
5000 MUR1207.80500 NOK
10000 MUR2415.61000 NOK