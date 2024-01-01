ليرة تركية إلى روبية موريشية

تحويل TRY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,343.37 mur

TL1.000 TRY = ₨1.343 MUR

Mid-market exchange rate at 01:46
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى MUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MUR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.698
1 EUR1.11810.843311.93693.8121.5034.10554.427
1 GBP1.3251.1861369.905111.2461.7824.86864.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritian Rupee
1 TRY١٫٣٤٣٣٧ MUR
5 TRY٦٫٧١٦٨٥ MUR
10 TRY١٣٫٤٣٣٧٠ MUR
20 TRY٢٦٫٨٦٧٤٠ MUR
50 TRY٦٧٫١٦٨٥٠ MUR
100 TRY١٣٤٫٣٣٧٠٠ MUR
250 TRY٣٣٥٫٨٤٢٥٠ MUR
500 TRY٦٧١٫٦٨٥٠٠ MUR
1000 TRY١٬٣٤٣٫٣٧٠٠٠ MUR
2000 TRY٢٬٦٨٦٫٧٤٠٠٠ MUR
5000 TRY٦٬٧١٦٫٨٥٠٠٠ MUR
10000 TRY١٣٬٤٣٣٫٧٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليرة تركية
1 MUR٠٫٧٤٤٤٠ TRY
5 MUR٣٫٧٢١٩٩ TRY
10 MUR٧٫٤٤٣٩٧ TRY
20 MUR١٤٫٨٨٧٩٤ TRY
50 MUR٣٧٫٢١٩٨٥ TRY
100 MUR٧٤٫٤٣٩٧٠ TRY
250 MUR١٨٦٫٠٩٩٢٥ TRY
500 MUR٣٧٢٫١٩٨٥٠ TRY
1000 MUR٧٤٤٫٣٩٧٠٠ TRY
2000 MUR١٬٤٨٨٫٧٩٤٠٠ TRY
5000 MUR٣٬٧٢١٫٩٨٥٠٠ TRY
10000 MUR٧٬٤٤٣٫٩٧٠٠٠ TRY