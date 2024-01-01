1 ليرة تركية إلى روبية موريشية

تحويل TRY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 try
1.44 mur

1.000 TRY = 1.437 MUR

Mid-market exchange rate at 14:17
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٦١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٧٧٩٠٫٣٥١١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٢
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٢٤٥١٠٥٫٦٤٣١٫٧٢٣٤٫٦٨٦٦٢٫٢٦٥
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritian Rupee
1 TRY١٫٤٣٧٢٣ MUR
5 TRY٧٫١٨٦١٥ MUR
10 TRY١٤٫٣٧٢٣٠ MUR
20 TRY٢٨٫٧٤٤٦٠ MUR
50 TRY٧١٫٨٦١٥٠ MUR
100 TRY١٤٣٫٧٢٣٠٠ MUR
250 TRY٣٥٩٫٣٠٧٥٠ MUR
500 TRY٧١٨٫٦١٥٠٠ MUR
1000 TRY١٬٤٣٧٫٢٣٠٠٠ MUR
2000 TRY٢٬٨٧٤٫٤٦٠٠٠ MUR
5000 TRY٧٬١٨٦٫١٥٠٠٠ MUR
10000 TRY١٤٬٣٧٢٫٣٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليرة تركية
1 MUR٠٫٦٩٥٧٨ TRY
5 MUR٣٫٤٧٨٩١ TRY
10 MUR٦٫٩٥٧٨٢ TRY
20 MUR١٣٫٩١٥٦٤ TRY
50 MUR٣٤٫٧٨٩١٠ TRY
100 MUR٦٩٫٥٧٨٢٠ TRY
250 MUR١٧٣٫٩٤٥٥٠ TRY
500 MUR٣٤٧٫٨٩١٠٠ TRY
1000 MUR٦٩٥٫٧٨٢٠٠ TRY
2000 MUR١٬٣٩١٫٥٦٤٠٠ TRY
5000 MUR٣٬٤٧٨٫٩١٠٠٠ TRY
10000 MUR٦٬٩٥٧٫٨٢٠٠٠ TRY