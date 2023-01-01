يوان صيني إلى روبية موريشية

تحويل CNY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٦٬١١٣٫٤٧ mur

1.00000 CNY = 6.11347 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritian Rupee
1 CNY6.11347 MUR
5 CNY30.56735 MUR
10 CNY61.13470 MUR
20 CNY122.26940 MUR
50 CNY305.67350 MUR
100 CNY611.34700 MUR
250 CNY1528.36750 MUR
500 CNY3056.73500 MUR
1000 CNY6113.47000 MUR
2000 CNY12226.94000 MUR
5000 CNY30567.35000 MUR
10000 CNY61134.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chinese Yuan RMB
1 MUR0.16357 CNY
5 MUR0.81786 CNY
10 MUR1.63573 CNY
20 MUR3.27146 CNY
50 MUR8.17865 CNY
100 MUR16.35730 CNY
250 MUR40.89325 CNY
500 MUR81.78650 CNY
1000 MUR163.57300 CNY
2000 MUR327.14600 CNY
5000 MUR817.86500 CNY
10000 MUR1635.73000 CNY