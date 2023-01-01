رينغيت ماليزي إلى روبية موريشية

تحويل MYR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
9517.21 mur

1.00000 MYR = 9.51721 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MYR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661960.9644518.3666
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.916061.1119521.1746
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558850.904617.227
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01875260.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritian Rupee
1 MYR9.51721 MUR
5 MYR47.58605 MUR
10 MYR95.17210 MUR
20 MYR190.34420 MUR
50 MYR475.86050 MUR
100 MYR951.72100 MUR
250 MYR2379.30250 MUR
500 MYR4758.60500 MUR
1000 MYR9517.21000 MUR
2000 MYR19034.42000 MUR
5000 MYR47586.05000 MUR
10000 MYR95172.10000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / رينغيت ماليزي
1 MUR0.10507 MYR
5 MUR0.52536 MYR
10 MUR1.05073 MYR
20 MUR2.10146 MYR
50 MUR5.25365 MYR
100 MUR10.50730 MYR
250 MUR26.26825 MYR
500 MUR52.53650 MYR
1000 MUR105.07300 MYR
2000 MUR210.14600 MYR
5000 MUR525.36500 MYR
10000 MUR1050.73000 MYR