دولار أمريكي إلى روبية موريشية

تحويل USD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٤٬٨٦٠ mur

1.00000 USD = 44.86000 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:1 UTC
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USD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritian Rupee
1 USD44.86000 MUR
5 USD224.30000 MUR
10 USD448.60000 MUR
20 USD897.20000 MUR
50 USD2243.00000 MUR
100 USD4486.00000 MUR
250 USD11215.00000 MUR
500 USD22430.00000 MUR
1000 USD44860.00000 MUR
2000 USD89720.00000 MUR
5000 USD224300.00000 MUR
10000 USD448600.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أمريكي
1 MUR0.02229 USD
5 MUR0.11146 USD
10 MUR0.22292 USD
20 MUR0.44583 USD
50 MUR1.11458 USD
100 MUR2.22916 USD
250 MUR5.57290 USD
500 MUR11.14580 USD
1000 MUR22.29160 USD
2000 MUR44.58320 USD
5000 MUR111.45800 USD
10000 MUR222.91600 USD