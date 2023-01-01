روبية هندية إلى روبية موريشية

تحويل INR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
5409.71 mur

1.00000 INR = 0.54097 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063188.15761.433751.654630.957218.2092
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916191.1085121.0876
1USD0.940650.812249182.9251.348651.556420.900417.1284
1INR0.01134330.009794980.012059110.01626350.0187690.0108580.206553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritian Rupee
1 INR0.54097 MUR
5 INR2.70485 MUR
10 INR5.40971 MUR
20 INR10.81942 MUR
50 INR27.04855 MUR
100 INR54.09710 MUR
250 INR135.24275 MUR
500 INR270.48550 MUR
1000 INR540.97100 MUR
2000 INR1081.94200 MUR
5000 INR2704.85500 MUR
10000 INR5409.71000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الهندية
1 MUR1.84853 INR
5 MUR9.24265 INR
10 MUR18.48530 INR
20 MUR36.97060 INR
50 MUR92.42650 INR
100 MUR184.85300 INR
250 MUR462.13250 INR
500 MUR924.26500 INR
1000 MUR1848.53000 INR
2000 MUR3697.06000 INR
5000 MUR9242.65000 INR
10000 MUR18485.30000 INR