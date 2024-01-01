5 روبية موريشية إلى روبية هندية

تحويل MUR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
8.94 inr

1.00000 MUR = 1.78744 INR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الهندية
1 MUR1.78744 INR
5 MUR8.93720 INR
10 MUR17.87440 INR
20 MUR35.74880 INR
50 MUR89.37200 INR
100 MUR178.74400 INR
250 MUR446.86000 INR
500 MUR893.72000 INR
1000 MUR1787.44000 INR
2000 MUR3574.88000 INR
5000 MUR8937.20000 INR
10000 MUR17874.40000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritian Rupee
1 INR0.55946 MUR
5 INR2.79729 MUR
10 INR5.59458 MUR
20 INR11.18916 MUR
50 INR27.97290 MUR
100 INR55.94580 MUR
250 INR139.86450 MUR
500 INR279.72900 MUR
1000 INR559.45800 MUR
2000 INR1118.91600 MUR
5000 INR2797.29000 MUR
10000 INR5594.58000 MUR