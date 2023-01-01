روبية موريشية إلى روبية هندية

تحويل MUR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
1861.75 inr

1.00000 MUR = 1.86175 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MUR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

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MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الهندية
1 MUR1.86175 INR
5 MUR9.30875 INR
10 MUR18.61750 INR
20 MUR37.23500 INR
50 MUR93.08750 INR
100 MUR186.17500 INR
250 MUR465.43750 INR
500 MUR930.87500 INR
1000 MUR1861.75000 INR
2000 MUR3723.50000 INR
5000 MUR9308.75000 INR
10000 MUR18617.50000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritian Rupee
1 INR0.53713 MUR
5 INR2.68565 MUR
10 INR5.37130 MUR
20 INR10.74260 MUR
50 INR26.85650 MUR
100 INR53.71300 MUR
250 INR134.28250 MUR
500 INR268.56500 MUR
1000 INR537.13000 MUR
2000 INR1074.26000 MUR
5000 INR2685.65000 MUR
10000 INR5371.30000 MUR