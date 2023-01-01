روبية موريشية إلى دولار أسترالي

تحويل MUR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
34.90 aud

1.00000 MUR = 0.03490 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MUR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أسترالي
1 MUR0.03490 AUD
5 MUR0.17451 AUD
10 MUR0.34902 AUD
20 MUR0.69803 AUD
50 MUR1.74508 AUD
100 MUR3.49017 AUD
250 MUR8.72542 AUD
500 MUR17.45085 AUD
1000 MUR34.90170 AUD
2000 MUR69.80340 AUD
5000 MUR174.50850 AUD
10000 MUR349.01700 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritian Rupee
1 AUD28.65190 MUR
5 AUD143.25950 MUR
10 AUD286.51900 MUR
20 AUD573.03800 MUR
50 AUD1432.59500 MUR
100 AUD2865.19000 MUR
250 AUD7162.97500 MUR
500 AUD14325.95000 MUR
1000 AUD28651.90000 MUR
2000 AUD57303.80000 MUR
5000 AUD143259.50000 MUR
10000 AUD286519.00000 MUR