روبية موريشية إلى دولار سنغافوري

تحويل MUR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
30.61 sgd

1.00000 MUR = 0.03061 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار سنغافورة
1 MUR0.03061 SGD
5 MUR0.15307 SGD
10 MUR0.30615 SGD
20 MUR0.61230 SGD
50 MUR1.53074 SGD
100 MUR3.06148 SGD
250 MUR7.65370 SGD
500 MUR15.30740 SGD
1000 MUR30.61480 SGD
2000 MUR61.22960 SGD
5000 MUR153.07400 SGD
10000 MUR306.14800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mauritian Rupee
1 SGD32.66400 MUR
5 SGD163.32000 MUR
10 SGD326.64000 MUR
20 SGD653.28000 MUR
50 SGD1633.20000 MUR
100 SGD3266.40000 MUR
250 SGD8166.00000 MUR
500 SGD16332.00000 MUR
1000 SGD32664.00000 MUR
2000 SGD65328.00000 MUR
5000 SGD163320.00000 MUR
10000 SGD326640.00000 MUR