روبية موريشية إلى يورو

تحويل MUR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
21.01 eur

1.00000 MUR = 0.02101 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / اليورو
1 MUR0.02101 EUR
5 MUR0.10503 EUR
10 MUR0.21006 EUR
20 MUR0.42012 EUR
50 MUR1.05029 EUR
100 MUR2.10058 EUR
250 MUR5.25145 EUR
500 MUR10.50290 EUR
1000 MUR21.00580 EUR
2000 MUR42.01160 EUR
5000 MUR105.02900 EUR
10000 MUR210.05800 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mauritian Rupee
1 EUR47.60580 MUR
5 EUR238.02900 MUR
10 EUR476.05800 MUR
20 EUR952.11600 MUR
50 EUR2380.29000 MUR
100 EUR4760.58000 MUR
250 EUR11901.45000 MUR
500 EUR23802.90000 MUR
1000 EUR47605.80000 MUR
2000 EUR95211.60000 MUR
5000 EUR238029.00000 MUR
10000 EUR476058.00000 MUR