روبية موريشية إلى دولار أمريكي

تحويل MUR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
22.40 usd

1.00000 MUR = 0.02240 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MUR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أمريكي
1 MUR0.02240 USD
5 MUR0.11198 USD
10 MUR0.22396 USD
20 MUR0.44793 USD
50 MUR1.11982 USD
100 MUR2.23964 USD
250 MUR5.59910 USD
500 MUR11.19820 USD
1000 MUR22.39640 USD
2000 MUR44.79280 USD
5000 MUR111.98200 USD
10000 MUR223.96400 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritian Rupee
1 USD44.65000 MUR
5 USD223.25000 MUR
10 USD446.50000 MUR
20 USD893.00000 MUR
50 USD2232.50000 MUR
100 USD4465.00000 MUR
250 USD11162.50000 MUR
500 USD22325.00000 MUR
1000 USD44650.00000 MUR
2000 USD89300.00000 MUR
5000 USD223250.00000 MUR
10000 USD446500.00000 MUR