روبية موريشية إلى دولار كندي

تحويل MUR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
30.19 cad

1.00000 MUR = 0.03019 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MUR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار كندي
1 MUR0.03019 CAD
5 MUR0.15095 CAD
10 MUR0.30190 CAD
20 MUR0.60381 CAD
50 MUR1.50952 CAD
100 MUR3.01904 CAD
250 MUR7.54760 CAD
500 MUR15.09520 CAD
1000 MUR30.19040 CAD
2000 MUR60.38080 CAD
5000 MUR150.95200 CAD
10000 MUR301.90400 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Mauritian Rupee
1 CAD33.12310 MUR
5 CAD165.61550 MUR
10 CAD331.23100 MUR
20 CAD662.46200 MUR
50 CAD1656.15500 MUR
100 CAD3312.31000 MUR
250 CAD8280.77500 MUR
500 CAD16561.55000 MUR
1000 CAD33123.10000 MUR
2000 CAD66246.20000 MUR
5000 CAD165615.50000 MUR
10000 CAD331231.00000 MUR