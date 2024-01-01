1 روبية موريشية إلى دولار كندي

تحويل MUR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.03 cad

1.00000 MUR = 0.02926 CAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار كندي
1 MUR0.02926 CAD
5 MUR0.14629 CAD
10 MUR0.29259 CAD
20 MUR0.58517 CAD
50 MUR1.46293 CAD
100 MUR2.92587 CAD
250 MUR7.31467 CAD
500 MUR14.62935 CAD
1000 MUR29.25870 CAD
2000 MUR58.51740 CAD
5000 MUR146.29350 CAD
10000 MUR292.58700 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Mauritian Rupee
1 CAD34.17790 MUR
5 CAD170.88950 MUR
10 CAD341.77900 MUR
20 CAD683.55800 MUR
50 CAD1708.89500 MUR
100 CAD3417.79000 MUR
250 CAD8544.47500 MUR
500 CAD17088.95000 MUR
1000 CAD34177.90000 MUR
2000 CAD68355.80000 MUR
5000 CAD170889.50000 MUR
10000 CAD341779.00000 MUR