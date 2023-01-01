روبية موريشية إلى جنيه إسترليني

تحويل MUR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
18.22 gbp

1.00000 MUR = 0.01822 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه استرليني
1 MUR0.01822 GBP
5 MUR0.09109 GBP
10 MUR0.18219 GBP
20 MUR0.36438 GBP
50 MUR0.91094 GBP
100 MUR1.82188 GBP
250 MUR4.55470 GBP
500 MUR9.10940 GBP
1000 MUR18.21880 GBP
2000 MUR36.43760 GBP
5000 MUR91.09400 GBP
10000 MUR182.18800 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritian Rupee
1 GBP54.88820 MUR
5 GBP274.44100 MUR
10 GBP548.88200 MUR
20 GBP1097.76400 MUR
50 GBP2744.41000 MUR
100 GBP5488.82000 MUR
250 GBP13722.05000 MUR
500 GBP27444.10000 MUR
1000 GBP54888.20000 MUR
2000 GBP109776.40000 MUR
5000 GBP274441.00000 MUR
10000 GBP548882.00000 MUR