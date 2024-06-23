1 جنيه إسترليني إلى روبية موريشية

تحويل GBP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 gbp
60.68 mur

£1.000 GBP = ₨60.68 MUR

Mid-market exchange rate at 22:42
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.751.370.8941.635
1 EUR1.069189.351.611170.811.4650.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4771106.0580.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritian Rupee
1 GBP٦٠٫٦٧٩٢٠ MUR
5 GBP٣٠٣٫٣٩٦٠٠ MUR
10 GBP٦٠٦٫٧٩٢٠٠ MUR
20 GBP١٬٢١٣٫٥٨٤٠٠ MUR
50 GBP٣٬٠٣٣٫٩٦٠٠٠ MUR
100 GBP٦٬٠٦٧٫٩٢٠٠٠ MUR
250 GBP١٥٬١٦٩٫٨٠٠٠٠ MUR
500 GBP٣٠٬٣٣٩٫٦٠٠٠٠ MUR
1000 GBP٦٠٬٦٧٩٫٢٠٠٠٠ MUR
2000 GBP١٢١٬٣٥٨٫٤٠٠٠٠ MUR
5000 GBP٣٠٣٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 GBP٦٠٦٬٧٩٢٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه استرليني
1 MUR٠٫٠١٦٤٨ GBP
5 MUR٠٫٠٨٢٤٠ GBP
10 MUR٠٫١٦٤٨٠ GBP
20 MUR٠٫٣٢٩٦٠ GBP
50 MUR٠٫٨٢٤٠١ GBP
100 MUR١٫٦٤٨٠١ GBP
250 MUR٤٫١٢٠٠٣ GBP
500 MUR٨٫٢٤٠٠٥ GBP
1000 MUR١٦٫٤٨٠١٠ GBP
2000 MUR٣٢٫٩٦٠٢٠ GBP
5000 MUR٨٢٫٤٠٠٥٠ GBP
10000 MUR١٦٤٫٨٠١٠٠ GBP