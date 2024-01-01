10 آلاف روبية موريشية إلى جنيه إسترليني

تحويل MUR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mur
170.52 gbp

1.00000 MUR = 0.01705 GBP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه استرليني
1 MUR0.01705 GBP
5 MUR0.08526 GBP
10 MUR0.17052 GBP
20 MUR0.34105 GBP
50 MUR0.85262 GBP
100 MUR1.70524 GBP
250 MUR4.26310 GBP
500 MUR8.52620 GBP
1000 MUR17.05240 GBP
2000 MUR34.10480 GBP
5000 MUR85.26200 GBP
10000 MUR170.52400 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Mauritian Rupee
1 GBP58.64290 MUR
5 GBP293.21450 MUR
10 GBP586.42900 MUR
20 GBP1172.85800 MUR
50 GBP2932.14500 MUR
100 GBP5864.29000 MUR
250 GBP14660.72500 MUR
500 GBP29321.45000 MUR
1000 GBP58642.90000 MUR
2000 GBP117285.80000 MUR
5000 GBP293214.50000 MUR
10000 GBP586429.00000 MUR