دولار أمريكي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل USD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٨٬٩٠١٫٧٠ zar

1.00000 USD = 18.90170 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:28 UTC
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USD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / راند جنوب أفريقيا
1 USD18.90170 ZAR
5 USD94.50850 ZAR
10 USD189.01700 ZAR
20 USD378.03400 ZAR
50 USD945.08500 ZAR
100 USD1890.17000 ZAR
250 USD4725.42500 ZAR
500 USD9450.85000 ZAR
1000 USD18901.70000 ZAR
2000 USD37803.40000 ZAR
5000 USD94508.50000 ZAR
10000 USD189017.00000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار أمريكي
1 ZAR0.05291 USD
5 ZAR0.26453 USD
10 ZAR0.52905 USD
20 ZAR1.05811 USD
50 ZAR2.64527 USD
100 ZAR5.29054 USD
250 ZAR13.22635 USD
500 ZAR26.45270 USD
1000 ZAR52.90540 USD
2000 ZAR105.81080 USD
5000 ZAR264.52700 USD
10000 ZAR529.05400 USD