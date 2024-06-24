تحويل USD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى راند جنوب إفريقي

1 usd
18.03 zar

$1.000 USD = R18.03 ZAR

Mid-market exchange rate at 04:11
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.70.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4660.987116.6110.6830.5775.30213.235

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / راند جنوب أفريقيا
1 USD١٨٫٠٢٥٩٠ ZAR
5 USD٩٠٫١٢٩٥٠ ZAR
10 USD١٨٠٫٢٥٩٠٠ ZAR
20 USD٣٦٠٫٥١٨٠٠ ZAR
50 USD٩٠١٫٢٩٥٠٠ ZAR
100 USD١٬٨٠٢٫٥٩٠٠٠ ZAR
250 USD٤٬٥٠٦٫٤٧٥٠٠ ZAR
500 USD٩٬٠١٢٫٩٥٠٠٠ ZAR
1000 USD١٨٬٠٢٥٫٩٠٠٠٠ ZAR
2000 USD٣٦٬٠٥١٫٨٠٠٠٠ ZAR
5000 USD٩٠٬١٢٩٫٥٠٠٠٠ ZAR
10000 USD١٨٠٬٢٥٩٫٠٠٠٠٠ ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار أمريكي
1 ZAR٠٫٠٥٥٤٨ USD
5 ZAR٠٫٢٧٧٣٨ USD
10 ZAR٠٫٥٥٤٧٦ USD
20 ZAR١٫١٠٩٥١ USD
50 ZAR٢٫٧٧٣٧٩ USD
100 ZAR٥٫٥٤٧٥٧ USD
250 ZAR١٣٫٨٦٨٩٣ USD
500 ZAR٢٧٫٧٣٧٨٥ USD
1000 ZAR٥٥٫٤٧٥٧٠ USD
2000 ZAR١١٠٫٩٥١٤٠ USD
5000 ZAR٢٧٧٫٣٧٨٥٠ USD
10000 ZAR٥٥٤٫٧٥٧٠٠ USD