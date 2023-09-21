دولار أمريكي إلى ين ياباني

تحويل USD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
148385 jpy

1.00000 USD = 148.38500 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:20 UTC
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USD إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / ين ياباني
1 USD148.38500 JPY
5 USD741.92500 JPY
10 USD1483.85000 JPY
20 USD2967.70000 JPY
50 USD7419.25000 JPY
100 USD14838.50000 JPY
250 USD37096.25000 JPY
500 USD74192.50000 JPY
1000 USD148385.00000 JPY
2000 USD296770.00000 JPY
5000 USD741925.00000 JPY
10000 USD1483850.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار أمريكي
100 JPY0.67392 USD
1000 JPY6.73923 USD
1500 JPY10.10884 USD
2000 JPY13.47846 USD
3000 JPY20.21769 USD
5000 JPY33.69615 USD
5400 JPY36.39184 USD
10000 JPY67.39230 USD
15000 JPY101.08845 USD
20000 JPY134.78460 USD
25000 JPY168.48075 USD
30000 JPY202.17690 USD