1500 ين ياباني إلى دولار أمريكي

تحويل JPY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٥٠٠ jpy
١٠٫٠١ usd

1.00000 JPY = 0.00667 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 01:15
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JPY إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 USD → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.0584588.02071.451511.677020.946319.3007
1GBP1.1486311.21575101.1021.667221.926251.0869522.1691
1USD0.944750.822538183.161.371351.584410.8940518.2349
1INR0.0113610.009891020.01202510.01649050.01905250.0107510.219275

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / دولار أمريكي
100 JPY0.66727 USD
1000 JPY6.67267 USD
1500 JPY10.00901 USD
2000 JPY13.34534 USD
3000 JPY20.01801 USD
5000 JPY33.36335 USD
5400 JPY36.03242 USD
10000 JPY66.72670 USD
15000 JPY100.09005 USD
20000 JPY133.45340 USD
25000 JPY166.81675 USD
30000 JPY200.18010 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ين ياباني
1 USD149.86500 JPY
5 USD749.32500 JPY
10 USD1498.65000 JPY
20 USD2997.30000 JPY
50 USD7493.25000 JPY
100 USD14986.50000 JPY
250 USD37466.25000 JPY
500 USD74932.50000 JPY
1000 USD149865.00000 JPY
2000 USD299730.00000 JPY
5000 USD749325.00000 JPY
10000 USD1498650.00000 JPY